الملكة إليزابيت تهنئ الجزائريين بالاحتفالات بالذكرى 65 لإندلاع الثورة التحريرية

هنأت الملكة البريطانية، الملكة إليزابيت الجزائريين بمناسبة الاحتفالات بالذكرى 65 لإندلاع الثورة التحريرية.
ونشرت السفارة البرياطاينة في الجزائر على صفحتها الرسمية في تيويتر: بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني، أرسلت جلالة الملكة إليزابيت رسالة تتقدم فيها بالتهاني مع أطيب تمنياتها بالسعادة والازدهار للشعب الجزائري في العام المقبل.
بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني، أرسلت جلالة الملكة إليزابيت رسالة تتقدم فيها بالتهاني مع أطيب تمنياتها بالسعادة والازدهار للشعب الجزائري في العام المقبل. #Algerie #الجزائر
— UK in Algeria (@ukinalgeria) November 1, 2019
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