قال القصر الملكي البريطاني، إن الملكة إليزابيث الثانية لن تحتفل بعيد ميلادها الـ95 بسبب حدادها على الأمير فيليب.

وجاء في بيان القصر الملكي البريطاني ، أن اليوم الأربعاء 21 أفريل، يصادف عيد ميلاد الملكة إليزابيث الثانية، الـ95.

وولدت الملكة في الساعة 2.40 صباحًا يوم 21 أبريل 1926 في 17 شارع بروتون في مايفير ، لندن.

وكانت الطفلة الأولى لدوق ودوقة يورك، الذي أصبح فيما بعد الملك جورج السادس والملكة إليزابيث.

وأشار البيان أن الملكة بقيت هذا العام في قلعة وندسور، خلال فترة الحداد الملكي بعد وفاة دوق إدنبرة.