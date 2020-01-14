الملكة إليزابيث توافق على رحيل الأمير هاري وميغان بهذا الشرط

وافقت الملكة إليزابيث، على تنازل الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل، عن المهام الملكية، في إجتماع عائلي أمس الإثنين.

وحسب وسائل إعلام بريطانية، أكدت الملكة، أنها تحترم قرار هاري وميغان، وتقدر رغبتهما بعيش حياة أكثر إستقلالية، لكن وفقا لخطة وشروط معينة.

وأعلنت الملكة موافقتها على مغادرة الأمير هاري، لكن تنفيذ هذا القرار يأتي بعد قضاء فترة انتقالية يقوم فيها الثنائي بإنهاء كافة أعمالهما.

وأكدت الملكة أن ميغان بإمكانها تقسيم الوقت بين بريطانيا وكندا، وأمرت بوضع خطط لتنفيذ باقي المهام الملكية الخاصة بالأمير هاري خلال الفترة الإنتقالية.

وقالت الملكة أنها كانت تفضل بقاء ميغان وهاري كجزء من العائلة المالكة، لكنها تقدر رغبتهما في بناء حياة جديدة كعائلة منفصلة بعيدا عن إلتزامات العائلة، لكنهما سيظلان دائما جزء له تقدير واعتبار من العائلة المالكة البريطانية.

وأصيبت العائلة المالكة بخيبة أمل، بعد قرار الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل الإنفصال عن العائلة، وشكل الأمر صدمة للجميع.

وجاء قرار الزوجان الملكيان مفاجئ، حيث قرروا الإنفصال عن العائلة المالكة، والتنازل عن الألقاب الملكية، والعيش أطول فترة بين كندا وايطاليا.