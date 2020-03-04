الملكة إليزابيث للأمير هاري: مرحبا بك إذا قررت العودة

أكدت الملكة إليزابيث لحفيدها الأمير هاري، أنه سيظل مرحباً به وزوجته في حال قرر وزوجته العودة من جديد إلى العيش تحت راية العائلة الملكية.

وحسب ما نشرته صحيفة “ذا الصن” البريطانية، يبدو أن العلاقات بدأت في العودة لطبيعتها، حيث إجتمعت الملكة وحفيدها في لقاء دام 4 ساعات.

وأضافت الصحيفة، إن الملكة وحفيدها تناولا الغداء خلال الاجتماع الذي عُقدَ بينهما بقلعة وندسور، وتناقشا حول قراره وزوجته ميغان ماركل وانفصالهما عن العائلة.

وأعلن الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل، في شهر جانفي الماضي، أنهما سينفصلان عن العائلة الملكيّة وينهيان عملهما بالمهام الملكيّة، واختارا العيش في كندا.