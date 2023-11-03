الملكة كاميلا تتولى رعاية فيل وحمار

زارت ملكة بريطانيا كاميلا، محمية بروك للحيوانات في كينيا، للاستماع إلى كيفية عمل مؤسستها الخيرية لرعاية الخيول، مع الجمعية الكينية لحماية ورعاية الحيوانات لإنقاذ الحمير والخيول والبغال المعرضة للخطر.

وجاء ذلك، على هامش زيارتها مع الملك لدولة كينيا، في زيارة تُعد الأولى منذ أن تولى الملك مقاليد الحكم.

وقد شهدت الزيارة العديد من الجولات الملكية في كينيا، بدأت باستقبال الرئيس الكيني للزوجين الملكيين، وإقامة مأدبة رسمية لهما مساء الثلاثاء.

بعد ذلك انفصل الملك تشارلز، 74 عاماً، والملكة كاميلا، 76 عاماً، لزيارات مختلفة. بينما زار الملك مكتب الأمم المتحدة في نيروبي، زارت ملكة بريطانيا كاميلا، محمية بروك للحيوانات في كينيا.

وفي لقطة لطيفة للملكة، قامت بإعطاء أحد الحمير جزرة. وبلمسة حنونة على رأسه، أعطت الملكة طبطبة على رأس الحمار.

وهناك، التقت بأصحاب الحمير (كثير منهم من النساء) واستمعت منهن عن انخراطهن في المشروع وكيف أثَّر على حياتهن.

وحصلت على لوحة فنية وزهرة مصنوعة يدوياً من الأطفال الذين يشكلون جزءاً من نوادي رعاية الحمير في مدرستهم.

وفي الجمعية الكينية لحماية ورعاية الحيوانات، تم تقديم وشاح الشوكا للملكة كاميلا، ارتدتها حول كتفها، بمساعدة إحدى السيدات. ثم انضمت لعدد من النساء الملكة كاميلا لأداء رقصة كينية تقليدية.

وبعد ذلك انضمت الملكة كاميلا مجدداً مع الملك تشارلز في دار شيلدريك للحياة البرية، التي تشتهر بعملها في إنقاذ الأفيال اليتيمة.

وهناك، أظهرت الملكة أحد جوانبها العاطفية مرة أخرى، عندما قامت بإعطاء فيل صغير رضعة حليب بالزجاجة. ثم توجه الزوجان لرؤية حيوان وحيد القرن الصغير يُدعى راها.

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