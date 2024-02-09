الملكة كاميلا تكشف عن الحالة الصحية للملك تشارلز الثالث

قالت الملكة كاميلا إن الملك تشارلز الثالث، الذي أعلن أنه يعاني من مرض السرطان، في حالة “جيدة للغاية”.

وأكدت الملكة كاميلا للملكة كاميلا نقلا عن سكاي نيوز أن الملك تشارلز الثالث. الذي أعلن يوم الاثنين أنه يعاني من مرض السرطان، في حالة جيدة.

وقالت الملكة خلال أمسية موسيقية في كاتدرائية سالزبوري: “لقد تأثر الملك بشدة بكل الرسائل. وكل الرسائل التي يرسلها له الجمهور من كل مكان. إنه أمر مشجع للغاية”.

وبعد أقل من 18 شهرا من توليه العرش. بدأ الملك البالغ من العمر 75 عاما العلاج يوم الاثنين من نوع من السرطان لم يتم تحديده.

وسيتغيب الملك عن الحياة العامة لفترة غير محددة، حيث خرج يوم الثلاثاء إلى الخارج. في مقر إقامته الريفي في ساندرينجهام، شرق إنجلترا.

وتلقى زيارة يوم الثلاثاء من نجله هاري الذي جاء من الولايات المتحدة حيث يعيش مع زوجته ميغان ماركل.

والأربعاء، شكر الأمير ويليام البريطانيين على “تعاطفهم” مع العائلة المالكة والملك.

ويعود وريث العرش إلى أنشطته الرسمية بعد انقطاع لرعاية زوجته كيت التي تتعافى بعد إجراء عملية جراحية.