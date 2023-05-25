الملكية الصناعية: إنشاء الشبكة العربية لدعم التكنولوجيا والإبتكار

توّجت أشغال الإجتماع الإقليمي لمراكز دعم التكنولوجيا والابتكار بالمنطقة العربية بالجزائر العاصمة. الذي اختتمت أشغاله أمس، بالإعلان الرسمي عن إطلاق شبكة إقليمية عربية لهذه المراكز.

في تصريحات صحفية عقب هذا الاجتماع، الذي نظّم على مدار يومين من طرف المنظمة العالمية للملكية الفكرية “الوايبو”. والمعهد الجزائري للملكية الصناعية “إينابي” بدعم من الديوان الياباني لبراءات الاختراع. اعتبر مدير دائرة المكتب العربي لـ “الوايبو”، وليد عبد الناصر، أنّ “إطلاق هذه الشبكة سيفتح آفاقا جديدة للتعاون بين الدول العربية ويعزز من التنسيق بينها وبين منظمة الوايبو في مجال الملكية الفكرية”.

كما ستسمح بتطوير أنشطة التدريب الخاصة بإطارات الشبكات الوطنية لمراكز دعم التكنولوجيا والابتكار وتبادل الخبرات فيما بينها. بحكم وجود تجارب متباينة على مستوى كل دولة في هذا المجال.

وأفيد أنّ الشبكة العربية لمراكز دعم التكنولوجيا والإبتكار تعتبر الشبكة الاقليمية الرابعة لـ “الوايبو” في العالم. حيث يأتي إطلاقها “في الوقت المناسب”، بالنظر للاهتمام المتزايد بالابتكار لدى الشباب العربي.

كما يعتبر إنشاء هذه الشبكة ثمرة شراكة بين جامعة الدول العربية ومنظمة الوايبو. بعد أن تمّ اعتماد الفكرة في الاجتماع الفني الحكومي لجامعة الدول العربية المنعقد في فيفري الماضي.

وشاركت في هذه الشبكة الدولة العربية الـ 12 الموقعة على اتفاقيات مع الوايبو لإنشاء شبكات دعم التكنولوجيا والابتكار.

وأشار وليد عبد الناصر إلى أنّ أي دولة عربية توقع مستقبلاً على الاتفاقية الخاصة بمراكز دعم التكنولوجيا والابتكار مع “الوايبو” ستنضم للشبكة “بشكل تلقائي”.

من جانبه، ذكر المدير العام للمعهد الجزائري للملكية الصناعية، عبد الحفيظ بلمهدي في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية. أنّ الجزائر كانت وراء هذه المبادرة، حيث قدمت اقتراحاً بهذا الخصوص في 2014.

وعبّر بلمهدي عن رغبته في إنشاء شبكة لمراكز دعم التكنولوجيا والإبتكار على المستوى الافريقي.

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