الملكي يفوز أمام لايبزيغ والسيتي يقصف بالثلاثية في رابطة الأبطال

تمكن فريق مانشستر سيتي من العودة بفوز كبير أمام المستضيف كوبنهاغن في مباراة اليوم الثلاثاء التي جرت بملعب “باركن ستاديوم”.

وفاز مانشستر سيتي بثلاثية كاملة مقابل واحد في المباراة التي جرت ضمن الدور 16 من منافسة رابطة أبطال أوروبا.

وسجل ثلاثية ريال مدريد كل من دي بروين وسيلفا إلى جانب فيل فودين، فيما سجل هدف أف سي كوبنهاغن اللاعب ماجنوس ماتسون.

كما فاز ريال مدريد بهدف نظيف أمام المستضيف لايبزيغ من إمضاء براهيم دياز في الدقيقة 48 من عمر المواجهة التي جرت بملعب “ريد بول أرينا”.

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