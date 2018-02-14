الملكي يهزم البياسجي بثلاثية ويقترب من التأهل

الرياضة
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الملكي يهزم البياسجي بثلاثية ويقترب من التأهل
بقلم عبد النور.حواز

فاز ريال مدريد سهرة اليوم الأربعاء بثلاثية لهدف وحيد على حساب باريس سان جرمان في لقاء ذهاب الدور ثمن النهائي.

من مُنافسة كأس رابطة أبطال أوروبا، وتقدم للبياسجي في اللقاء الذي إحتضنه ملعب سانتياغو بيرنابيو أدريان رابيو في الدقيقة 33.

قبل أن يُعدل للمدريديين كريستيانو رونالدو في الدقيقة 45 من ركلة جزاء ويعود ليمنح التقدم لناديه في الدقيقة 83.

وفي الدقيقة 86 سجل مارسيلو الهدف الثالث للميرينغي بتصويبة خادعت الحارس أريولا ومنحت تقدما مُريحا للريال.

قبل موقعة العودة المُقررة في الأسبوع الأول من شهر مارس المُقبل على ملعب البارك دي برانس بالعاصمة الفرنسية باريس.

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