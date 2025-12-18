الملك تشارلز الثالث يستقبل المواطن الجزائري سمير زيتوني بطل حادثة الطعن في قطار ببريطانيا

استقبل ملك بريطانيا، تشارلز الثالث، أمس الأربعاء، المواطن الجزائري سمير زيتوني، البطل الذي خاطر بحياته من أجل إنقاذ ركاب قطار خلال تعرضه هجوم بالسلاح الأبيض بمدينة هانتينغدون البريطانية.

وفي حفل أقيم بقصر باكنغهام، التقى الملك البريطاني بالمواطن سمير زيتوني الذي يعمل عون أمن رفقة سائق القطار، أندرو جونسون، اللذين حظيا بإشادة واسعة نظير شجاعتهما وتصرفهما الحاسم خلال الهجوم الذي وقع في مقاطعة كامبريدجشير في الأول من نوفمبر الماضي.

وشكل هذا اللقاء مناسبة لتكريم هذين البطلين نظير الشجاعة وروح المسؤولية التي أظهراها خلال الحادثة. في لفتة تقدير رسمية من أعلى هرم بريطانيا.

وشارك زيتوني، في حفل الاستقبال الملكي رفقة زوجته إليني ساكولولي، حيث حظيا بتقدير من الملك تشارلز. وكان المواطن الجزائري يعمل على متن القطار المتوجه من لندن إلى كينغز كروس، عندما قام شخص بتنفيذ هجوم بالسلاح الأبيض داخل القطار. حيث خاطر سمير زيتوني بحياته من أجل إنقاذ الركاب وتعرض للطعن عدة مرات، نقل على إثرها إلى المستشفى في حالة حرجة.

وحظي عقب هذه الحادثة بمتابعة عن كثب لحالته الصحية من قبل التمثيليات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية، حيث زاره بالمستشفى، القنصل العام بلندن، عبد المجيد أميني.

وكان كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية المكلف بالجالية الوطنية بالخارج، سفيان شايب، قد أشاد بـ”شجاعة وبطولة” سمير زيتوني، الاستثنائية التي أثارت موجة من التعاطف والتقدير والإعجاب داخل الأوساط السياسية والمجتمعية البريطانية.

وأبرز أن الاندفاع التلقائي للمواطنين الجزائريين لتقديم المساعدة والعون بشجاعة منقطعة النظير مهما كانت الظروف والتضحيات “ليس غريبا عن القيم الجزائرية الأصيلة القائمة على الشجاعة والبسالة والإنسانية المتجذرة بعمق في نفوس الجزائريين أينما وجدوا في العالم”.