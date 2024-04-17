الملك تشارلز يتجاوب مع علاج السرطان

نقلت “GB News”، عن الخبيرة الملكية شارلوت غريفيث، أن الملك البالغ 75 عاماً. يستجيب بشكل جيد جداً لعلاجات السرطان التي خضع لها منذ شهر فيفري المنصرم في عيادات خارجية.

وقالت شارلوت غريفيث: “يشعر كل فرد في العائلة المالكة بالإيجابية والتفاؤل بشأن كيفية استجابة الملك تشارلز للعلاج”.

وكان الملك تشارلز قد عاد مساء الإثنين، 15 أفريل، إلى منزله في كلارنس هاوس. من رحلة قصيرة أمضاها في أسكتلندا مع الملكة كاميلا. حيث احتفلا بالذكرى السنوية الـ19 لزواجهما، وتعد هذه زيارته الأولى للبلاد منذ الكشف عن إصابته بمرض السرطان.

ولدى خروجه من منزله في وسط لندن في سيارته الليموزين من طراز بنتلي، ظهر الملك. الذي تم تشخيص إصابته بالسرطان في وقت سابق من هذا العام في معنويات عالية. وحيَّا الجماهير المحتشدة والسياح أمام منزله بابتسامة كبيرة على وجهه.

والتقط المعجبون له صوراً أثناء مروره، وبدت السعادة عليهم؛ لتمكنهم من رؤية الملك بشكل مباشر، خاصة بعد تشخيصه بمرض السرطان.

وفي سياق منفصل، ولأول مرة منذ توليه العرش البريطاني، تم إصدار أول عملة ورقية تحمل صورة الملك تشارلز. حيث استقبل الملك البريطاني، البالغ من العمر 75 عاماً، الأسبوع المنصرم. محافظ بنك إنجلترا؛ أندرو بيلي ورئيسة الصندوق سارة جون في قصر باكنغهام؛ لتلقي العملات الورقية الأولى التي تحمل صورته.