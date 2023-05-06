الملك تشارلز يعتلي عرش بريطانيا في تتويج تاريخي

في أكبر احتفال رسمي تشهده بريطانيا منذ 70 عاماً، وفي عرض يتسم بالفخامة، توج تشارلز الثالث ملكاً لبريطانيا اليوم السبت. في مراسم تحيي تقاليد تعود إلى ألف عام.

تشارلز الذي تولى عرش بريطانيا خلفاً لوالدته الراحلة الملكة إليزابيث. سيصبح في سن الـ74 أكبر ملك بريطاني يضع على رأسه تاج سانت إدوارد المصنوع منذ 360 عاماً. عندما يجلس على كرسي العرش الذي يعود إلى القرن الرابع عشر في كنيسة وستمنستر بلندن. وستتوج زوجته الثانية كاميلا (75 سنة) ملكة أيضاً خلال المراسم التي تستمر ساعتين.

وبدأت حشود ضخمة بالتجمع في لندن وعلى طول الطرقات التي سيعبرها موكب الملك بين قصر باكنغهام وكنيسة وستمنستر. فيما وصل نحو خمسة آلاف جندي عبر القطارات إلى العاصمة البريطانية للمشاركة في العروض التي سترافق المراسم.

وحضر العشرات من قادة الدول وكبار الشخصيات التتويج، الذي سيتولاه رئيس أساقفة كانتربري جاستن ويلبي.