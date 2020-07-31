الملك سلمان: وفرنا إجراءات الأمن والسلامة للحجاج

أكد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، إن المملكة وفرت للحجاج إجراءات تكفل أمنهم وتحقق سلامتهم وتوفر سبل راحتهم ووقايتهم، في موسم الحج الحالي.

وقال الملك سلمان في كلمة بمناسبة عيد الأضحى، أنه “مع التفشي الواسع للجائحة، فقد اقتصر الحج هذا العام على عدد محدود جدا من جنسيات متعددة، تأكيدا على إقامة الشعيرة، رغم صعوبة الظروف، وحفاظا على أقصى معدلات الأمان والسلامة الممكنة لحجاج بيت الله الحرام، ليؤدوا مناسكهم في أجواء روحانية”.

وأكد العاهل السعودي على أن المملكة هيأت لجموع الحجيج المباركة منظومة متكاملة من المشاريع العملاقة، والخدمات الواسعة المتعددة، في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة.

وأورد العاهل السعودي: “إقامة شعيرة الحج في ظل هذا الوباء، وإن اقتضت تقليص أعداد حجاج بيت الله الحرام، إلا أنها أوجبت على الأجهزة الرسمية المختلفة جهودا مضاعفة بالإضافة إلى واجب كل عام بالإشراف والاطمئنان المباشر على سير الحج وسلامة الحجاج وراحتهم، وهو العمل على تطبيق أقصى الاشتراطات الصحية للتعامل مع جائحة كورونا ومنها الحرص على التباعد الاجتماعي”.