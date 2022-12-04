الملك عبد الله الثاني ينهي زيارته إلى الجزائر

أنهى، اليوم الأحد، عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الهاشمية الاردنية زيارته إلى الجزائر. والتي جاءت بدعوة من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وقد حل مساء أمس عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الهاشمية الاردنية إلى الجزائر. في زيارة دولة بدعوة من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

ووقعت الجزائر والأردن، اليوم الأحد، على 5 اتفاقيات، تحت إشراف كل من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. والعاهل الأردني عبد الله الثاني بن الحسين.

وتضمنت الاتفاقيات مشروع مذكرة تفاهم بشأن المشاورات السياسية الثنائية. كما تضمنت مشروع اتفاقية حول الإعفاء المتبادل من التأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية.

وتضمنت أيضا مشروع مذكرة تفاهم بين المعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية والمعهد الدبلوماسي الأردني.

كما تضمنت مشروع برنامج تعاون مشترك بين وكالة الأنباء الجزائرية، ووكالة الأنباء الأدرنية “بترا”.

وكذلك مشروع الإعتراف المتبادل للشهادات الأهلية للملاحين، وبرامج التعليم ومستويات التدريب البحري.