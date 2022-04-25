الملياردير الأمريكي إيلون ماسك يشتري تويتر مقابل 44 مليار دولار

استحوذ الملياردير إيلون ماسك اليوم الإثنين، على ملكية موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مقابل 44 مليار دولار .

وكان مالك مجموعة تسلا للسيارات الكهربائية قد عرض في منتصف مارس الاستحواذ على ملكية تويتر بالكامل مقابل 54.20 دولاراً للسهم الواحد وسحب المجموعة من بورصة نيويورك.

وتفاوض ماسك، أغنى شخص في العالم، وفقاً لمجلة “فوربس”، من أجل شراء تويتر بصفته الشخصية، إذ لا تشارك “تسلا” في الصفقة.

وقبل الإعلان عن الاتفاق، ارتفعت أسهم “تويتر” بنسبة 4.5 بالمئة في تعاملات ما قبل السوق في نيويورك اليوم الاثنين إلى 51.15 دولاراً.

هكذا غرد ماسك بعد حيازته على “تويتر”: “حرية التعبير ستبقى حجر الأساس”

وفي أول تغريدة بعد شرائه موقع “تويتر”، أكد الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك دولار، أن “حرية التعبير ستبقى حجر الأساس”.

ونشر ماسك في التغريدة، صورة مقتطفة من البيان المشترك الذي أعلن فيه الجانبان عملية الشراء، وأرفقها بعبارة: “نعمم”.

وقال ماسك في البيان: “أريد أن أجعل تويتر أفضل مما كان عليه في السابق”، متعهدا بجعل خوارزميات “تويتر” مفتوحة المصدر، “تويتر لديه إمكانات هائلة، وأتطلع للعمل مع الشركة والمجتمع المستخدم للموقع، حتى أطلق هذه الإمكانات”.

وأعلنت شركة “تويتر” في وقت سابق اليوم، أن مؤسس شركة “تسلا” اشترى منصة التواصل الاجتماعي بصفقة تبلغ قيمتها 44 مليار دولار.

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أغلق كل من “تويتر” و”فيسبوك” و”سناب” مؤقتا حسابات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وسارع عمالقة التكنولوجيا لكبح مزاعم ترامب بشأن الانتخابات الرئاسية، وسط أعمال شغب في العاصمة واشنطن.

وحسب موقع “روسيا اليوم” فقد أخفى “تويتر” 3 تغريدات لترامب نتيجة الوضع العنيف غير المسبوق والمستمر في واشنطن.

وقام ترامب وحلفاؤه على مدى شهور بتضخيم مزاعم تزوير الانتخابات الرئاسية، مما أدى إلى تنظيم مظاهرة واقتحام مبنى الكونغرس.

وبعد استفحال الوضع، قال ترامب في تغريدة أزالها موقع “تويتر” لاحقا، “إن اقتحام المبنى كان رد فعل طبيعيا”.

كما ألقى ترامب باللوم على نائب الرئيس مايك بنس لافتقاره الشجاعة لمتابعة مزاعم تزوير الإنتخابات.

وأغلق “تويتر” حساب ترامب حتى 12 ساعة، بعد حذفه لتلك التغريدات ومقطع فيديو زعم فيه ترامب أن الانتخابات الرئاسية مزورة.

كما قام “فيسبوك” و”يوتيوب” المملوكان لشركة “Alphabet’s Google”، بإزالة الفيديو أيضا.

وأعلن “فيسبوك” في وقت لاحق أنه سيغلق صفحة ترامب لمدة 24 ساعة.

حيث قال نائب رئيس النزاهة، جاي روزن، إن فيديو ترامب يساهم في خطر استمرار العنف بدلا من تقليله.

وقالت الشركة إنها ستحظر المكالمات لجلب أسلحة إلى مواقع في جميع أنحاء البلاد، وستزيل أي دعم للأحداث في مبنى الكابيتول.

وانضم بعض موظفي “فيسبوك” إلى الدعوات المطالبة بإغلاق حسابات ترامب، وطالبوا بالشفافية من المديرين التنفيذيين حول كيفية تعاملهم مع الموقف.