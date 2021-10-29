الملياردير المصري نجيب ساويرس يكشف سر ثروته

كشف المهندس المصري ورجل الأعمال نجيب ساويرس، أنه لا ينفق كثيرا خلال يومه، ولا في الخروجات.

وقال نجيب ساويرس عبر برنامج صباحك مصري «مش بصرف كتير في اليوم، لأني بتغدى عند والدتي وبفطر عند والدتي”.

وأضاف “لو خرجت في العشا بدفع 3000 أو 4000 جنيه، دلوقتي الأرقام ضربت خالص. كنا زمان بنخرج في الخروجة بـ100 جنيه و50 جنيه و30 جنيه، دلوقتي الأصفار كترت».

وأكد رجل الأعمال نجيب ساويرس، أن هناك حدودًا لأسعار الملابس التي يشتريها.

وتابع “بشوف سعر اللبس قبل ما أقيسه عشان أوفر وقتي لو غالية، لكن أولادي مامتهم ماسكة عليهم مبيشتروش حاجة ماركة”.

وقال إن هوسه بشخصيات مجلات «ميكي» التي كان يقرؤها في الصغر. هو ما يدفعه لشراء أي ملابس مطبوع عليها صور تلك الشخصيات.

وعن انتقاد الناس لارتدائه تلك الملابس، أجاب: «لا يهمني رأي أحد، أهتم برأيي الشخصي فقط”.

وتابع رجل الأعمال أن زوجته ربّت أبناءه بشدة، وكانت تخشى من فشلهم حال إسرافهم ببذخ واعتمادهم على أموال والدهم.