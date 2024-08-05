قناة النهار المماطلة في تسديد الدين.. عادة يستنكرها الجزائريون بقلم قناة النهار نشر في 05 أوت 2024 - 15:25 تحديث في 05 أوت 2024 - 16:29 شارك غرِّد أرسل 68 0 المماطلة في تسديد الدين.. عادة يستنكرها الجزائريون إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/gIiM6 برامج قناة النهار اقرأ أيضا غليزان : الناقلون والمواطنون بالجهة الشرقية للولاية يطالبون بمحطة جديدة للمسافرين قناة النهار 03 أوت الشيخ النوي أوفيسيال : الأمين العام للأفلان يوقع لصالح عبد المجيد تبون قناة النهار 16 جويلية رئيس الجمهورية يتلقى خبر فوز كيليا نمور بالميدالية الذهبية قناة النهار 04 أوت صريح جدا :هذا هو الراتب الشهري الذي يحقق السعادة للجزائريين قناة النهار 29 جويلية جزائريون : عماد .. براءة تعيش وسط النفايات فهل من مغيث قناة النهار 29 جويلية الشيخ النوي أوفيسيال : زبيدة عسول تطالب الشعب بدعمها من أجل تأكيد ترشحها للرئاسيات قناة النهار 16 جويلية صريح جدا : شحال راك مخبي دراهم..؟ هكذا كانت إجابات الجزائريين قناة النهار 04 أوت توقيف المتورطين في قضية الحـ.رق العمدي لأوراق نقدية بالعملة الوطنية مع التصويرأثناء حفلة عيد ميلاد قناة النهار 30 جويلية بلغ عدد ملفات المترشحين للرئاسيات 16 ملف والعملية متواصلة..التفاصيل قناة النهار 25 جويلية صريح جدا : كم تقيم نسبة جمالك من 10..هذه مقاييس الجمال عند الجزائريين !؟ قناة النهار 03 أوت