الممثلة أنيسة قاديري تصارع الموت وحدها وتدعو المحسنين لمساعدتها

تقاوم الممثلة الجزائرية، أنيسة قاديري، المرض والظروف المعيشية الصعبة لوحدها، خصوصا وأن علاجها مكلف ولا تملك حتى سكنا يأويها.
وتناول قضية الممثلة الجزائرية، العديد من الصفحات الفنية والمشاهير، والذين طلبوا من المحسنين والجمعيات الخيرية، النظر إلى وضعها الصعب والتكفل بها.
وتسكن أنيسة قاديري، عند إحدى صديقاتها، والتي تكفلت بإسكانها كونها لا تملك مسكنا.
وتعاني الفنانة من وضع صحي صعب، حيث أنها لا تستطيع الوقوف على قدميها، وتحتاج لكرسي متحرك.
وحسب ما نقله عنها بعض زملائها الفنانين، فإن أنيسة قاديري، صرحت بأنها لا تستطيع أن تنام في الليل، من شدة الألم.
ووضعت بعض الصفحات على مواقع التواصل الإجتماعي، رقم الفنانة، لمن يريد مساعدتها.
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♨️ عاجل.. 🔥🔥 أنيسة قاديري تصارع الموت وتقاوم المرض وحدها !! 🌵 أنيسة قاديري تسكن "عند حباب ربي".. وإحدى صديقاتها تكفلت بإسكانها لأنها لا تملك سكنا والدواء الذي تتناوله غالي . 🌵 نطلب من المحسنين.. من الجمعيات الخيرية.. من ناس الخير وحتى من اللي يحب يشري آخرته هذه فرصتكم.. إلتفتوا لحالتها.. 🌵 مصاريف العلاج غالية.. لا تستطيع الوقوف على قدميها وتحتاج لكرسي متحرك.. 🌵 أنيسة قاديري: راني مضرورة ما نرقدش الليل بسبب الألم.. *لوجه الله عاونوها، وهذا رقم هاتفها للتبرع: 0557152920 0776141238
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