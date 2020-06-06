الممثلة أنيسة قاديري تصارع الموت وحدها وتدعو المحسنين لمساعدتها

تقاوم الممثلة الجزائرية، أنيسة قاديري، المرض والظروف المعيشية الصعبة لوحدها، خصوصا وأن علاجها مكلف ولا تملك حتى سكنا يأويها.

وتناول قضية الممثلة الجزائرية، العديد من الصفحات الفنية والمشاهير، والذين طلبوا من المحسنين والجمعيات الخيرية، النظر إلى وضعها الصعب والتكفل بها.

وتسكن أنيسة قاديري، عند إحدى صديقاتها، والتي تكفلت بإسكانها كونها لا تملك مسكنا.

وتعاني الفنانة من وضع صحي صعب، حيث أنها لا تستطيع الوقوف على قدميها، وتحتاج لكرسي متحرك.

وحسب ما نقله عنها بعض زملائها الفنانين، فإن أنيسة قاديري، صرحت بأنها لا تستطيع أن تنام في الليل، من شدة الألم.

ووضعت بعض الصفحات على مواقع التواصل الإجتماعي، رقم الفنانة، لمن يريد مساعدتها.