الممثلة أنيسة قاديري تصارع الموت وحدها وتدعو المحسنين لمساعدتها

♨️ عاجل.. 🔥🔥 أنيسة قاديري تصارع الموت وتقاوم المرض وحدها !! 🌵 أنيسة قاديري تسكن "عند حباب ربي".. وإحدى صديقاتها تكفلت بإسكانها لأنها لا تملك سكنا والدواء الذي تتناوله غالي . 🌵 نطلب من المحسنين.. من الجمعيات الخيرية.. من ناس الخير وحتى من اللي يحب يشري آخرته هذه فرصتكم.. إلتفتوا لحالتها.. 🌵 مصاريف العلاج غالية.. لا تستطيع الوقوف على قدميها وتحتاج لكرسي متحرك.. 🌵 أنيسة قاديري: راني مضرورة ما نرقدش الليل بسبب الألم.. *لوجه الله عاونوها، وهذا رقم هاتفها للتبرع: 0557152920 0776141238