الممثلة إيزابيل عجاني تشارك في فيلم بالجزائر أكتوبر المقبل

ستشرع نجمة السينما الفرنسية ذات الأصول الجزائرية ايزابيل عجاني في أكتوبر في تصوير فيلم بالجزائر، تتقمص فيه دور المرأة الجزائرية.

وأفادت جريدة “لو باريزيان”، أنّ الفيلم “سوغ أو “الأخوات” الاول من نوعه بالنسبة لهذه الممثلة الشهيرة.

التي شاركت في أزيد من 50 فيلما و ما يقارب 20 مسرحية حيث سيحمل إخراج يمينة بن غيغي ذات الأصول الجزائرية.

و سيتمّ تصويرهذا الفيلم نهاية شهرأكتوبرعلى أن يدوم 11 أسبوعا وهذا انطلاقا من الجزائر العاصمة.

مرورا بوهران و قسنطينة و من ثم باريس و شمال فرنسا، حسبما اكدته الجريدة.

التي أشارت إلى أن هذا الفيلم يسرد قصة ثلاثة أخوات انفصلن عن بعضهن بعدما قرّرت إحداهن أن تحكي على خشبة المسرح حياة أبيهن الذي يحتضر.

و أوضحت المخرجة بن غيغي أنّ هذا الفيلم سيتطرق إلى مسألة علاقة البلد الأصلي مع البلد المضيف و التجذّر و الإندماج.