الممثلة السورية جومانا مراد تعلن وفاة ابنتها

أعلنت الفنانة السورية جومانا مراد ، وفاة طفلتها ديانا بعبارات حزينة، مساءامس الإثنين.

ونشرت مراد صورة طفلتها عبر “إنستغرام” وكتبت “لله ما اعطى ولله ما أخذ وإنا لله وإنا إليه راجعون..”

وأضافت:”انتقلت إلى رحمة الله اليوم ابنتنا ديانا ربيع بسيسو، إن شاء الله تكوني شفيعتنا بالآخرة وللجنة يا روح قلب أمك وأبوكي.

مؤكدة:” فراقك صعب ومؤلم بس أكيد انت بمكان أحسن بكتير ..يارب الهمنا الصبر والسلوان

لتضيف:”لا اعتراض على حكمك يارب والحمد لله على كل حال، وأنت طير من طيور الجنة يا أمي”.

وبمجرد إعلان الفنانة السورية الخبر، تتالت عبارات التعازي والمواساة لها والدعاء بالصبر سواء من جمهورها أو من الفنانين.

وكانت مراد قد أعلنت منذ فترة في تصريحات تلفزيونية،أنها خضعت بولادة مبكرة لتوأمها في أميركا، وذلك قبل الشهر السابع بيومين.

وكان آخر ظهور فني لـجومانا مراد من خلال مسلسل “خيانة عهد” الذي عرض في شهر رمضان الماضي.