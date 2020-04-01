الممثلة السورية هناء نصور في طريقها للتغلب على كورونا

كشفت الممثلة السورية ​هناء نصور،​ لموقع “الفن”، أنها بدأت تتماثل للشفاء متغلبة على فيروس كورونا الذي أصابها منذ عدة أيام .

وقالت نصور، إن دعم المحبين والأصدقاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي ساعدها على تجاوز المحنة.

وشكرت الفنانة، كل من تضامن معها ومنحها هذا الحب الذي تغلغل في أعماق قلبها.

وطمأنت هناء نصور، الجميع بأن الأمور على ما يرام، وأن صحتها تتجه للأفضل لتعود قريباً إلى سوريا وهي بألف خير.

وكانت الفنانة السورية هناء نصور، قد أعلنت إصابتها بفيروس كورونا، خلال زيارتها لإحدى صديقاتها في البرازيل.