الممثلة الفكاهية “بيتيتة” تعاني الشلل النصفي في منزل هش بوهران

تعاني الفنانة الكوميدية حلو خديجة المعروفة باسم “بيتيتة” أوضاعا اجتماعية مزرية تسببت لها مؤخرا في جلطة دماغية وشلل نصفي أقعدها الفراش.

لتدخل الممثلة الكوميدية في حالة صحية حرجة استدعت إدخالها المستشفى لأسبوع قبل مغادرته بقرار الفريق الطبي المتابع لحالتها.

“بيتيتة” التي شاركت منذ التسعينيات في العديد من الأعمال الفنية الكوميدية رفقة مصطفى وحزيم بلا حدود الى جانب المرحوم بوضو بفرقة الأمجاد تعاني اليوم في صمت.

تحت سقف منزل شقيقها الهش بحي المقري سانت اوجان سابقا في وهران بعد حياة مريرة قضتها في التنقل من منزل لاخر بسبب غياب مسكن يأويها.

عائلة الفنانة “بيتيتة” التي شكرت بعض الفنانين والجمعيات الثقافية على دعمهم لها تناشد الجهات الوصية الوقوف الى جانبها في محنتها الصحية.

ووجهت عائلة الممثلة نداء استغاثة لمد يد العون لها والتكفل بحالتها أو حتى الرفع من معنوياتها بزيارتها لتمكينها من مقاومة مرضها الذي أنهك قواها.