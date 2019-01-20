الممثلة القديرة بهية راشدي تلتحق بـقناة “النهار”

وانضمت السيدة بهية راشدي بطاقم حصة فرغ قلبك، حيث ستنشط الحصة رفقة الزميلة حنين.
عثر عناصر الدرك، خلال عملية مداهمة في العديد من المناطق بجيجل على صندوق بداخله قطعتي سلاح ناريين " ماط 49 " و " مسدس ".
وتمتلت…
تمكن اليوم الأحد، عناصر أمن دائرة الذرعان بالطارف، من الإطاحة بشبكة إجرامية تعمل في مجال المتاجرة بالمخدرات.
تتكون من خمسة أشخاص يترأسها المدعو "باباي"، من بينهم…
شهدت، صبيحة اليوم الأحد، مدينة حجوط بولاية تيبازة، شمال البلاد، حادث مروري أليم راح ضحيته 7 أشخاص وجريح واحد.
الحادث الذي وقع على مستوى الطريق الوطني…
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