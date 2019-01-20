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الممثلة القديرة بهية راشدي تلتحق بـقناة “النهار”

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الممثلة القديرة بهية راشدي تلتحق بـقناة “النهار” الممثلة القديرة بهية راشدي بمقر قناة "النهار"
بقلم سميرة.ل

التحقت الممثلة القديرة بهية راشدي، بمجمع “النهار”، لتصبح واحدة من طاقم قناة النهار.

وانضمت السيدة بهية راشدي بطاقم حصة فرغ قلبك، حيث ستنشط الحصة رفقة الزميلة حنين.


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