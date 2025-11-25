الممثلة القديرة “بيونة” في ذمّة الله

انتقلت إلى رحمة الله الفنانة والممثلة القديرة، باية بوزار المعروفة في الساحة الفنية بـ “بيونة”.

وكانت الفنانة القديرة بيونة البالغة من العمر 73 سنة، ترقد في المستشفى منذ يوم الثلاثاء 4 نوفمبر. حيث نُقلت أوّلاً إلى مستشفى باينام بالعاصمة، قبل أن يتم تحويلها إلى مستشفى بني مسوس- مصلحة طبّ الرئتين.

وكانت الممثلة بوزار باية، تعاني من ضيق حاد في التنفس. إلى جانب صعوبة في وصول الأوكسجين إلى الدماغ نتيجة تراجع القدرة التنفسية. كما عانت أيضًا من مضاعفات مرتبطة بمرض السرطان الذي عانت منه منذ 2016.

هذا وسيتم القاء النظرة الأخيرة على فقيدة الفن الجزائري، غدا بالمسرح الوطني، فيما ستكون الجنازة بعد صلاة الظهر بمقبرة العالية.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور