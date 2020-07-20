الممثلة المصرية سوسن بدر: هذه شروطي للزواج مجددا!

كشفت الممثلة المصرية القديرة، سوسن بدر، وللمرة الأولى، عن احتمال زواجها مجددا.

وأكدت الفنانة، خلال مداخلة مع برنامج “القاهرة الآن”، أن اختيارها سيحكم للعقل ولديها شروط للزواج، أبرزها الرغبة في الحياة المشتركة والود والاحترام.

ومن جهة أخرى، رفضت سوسن بدر، وصف إطلالتها الأخيرة بالشعر الأبيض بالجريئة، مؤكدة إنها تراها واقعية ومناسبة لمرحلتها العمرية الراهنة.

وقالت الفنانة: “أحب أن أكون مثل ما أنا، كل خط في وجهي يعكس حكاية إما ضحكة أو سهر على الشغل أو حزن أو وجع فراق وأنا أحبه لأنه تاريخي وحياتي وعمري كله”.

وأضافت سوسن بدر: “فلسفتي في اختياري للون الأبيض لشعري هو تأكيد أن التقدم في السن لا يعني أن نهمل أنفسنا، أو نتنازل عن جمالنا بالعكس، الزمن يزيدنا جمالا وخبرة في الاستمتاع بحياتنا”.

وتحدثت سوسن عن احتمال ارتباطها للمرة الثامنة، مؤكدة إنها ممكن أن تقع في الحب مجددا قائلة: “المؤكد أن نظرتي للحياة كلها اتغيرت، ولو في قرار ارتباط ثاني أكيد سأحكم عقلي أكثر من قلبي، وسأبحث عن شخص لديه مساحات مشتركة أكثر بيننا، ويتوفر الود والقبول والاحترام”.