الممثلة بشرى عقبي تنفي التصريحات المنسوبة لها وتعتبرها إمتدادا لحملة تشويه التي طالتها مؤخراً

نفت الفنانة الجزائرية والممثلة بشرى عقبي التصريحات المنسوبة لها والتي إعتبرتها إمتدادا لحملة التشويه التي طالتها مؤخراً.

وقالت بشرى عقبي في تصريح خصت به قناة النهار أنها لا يمكن لها أبداً أن تشتم جمهورا منحها محبته وكان سندا لها في الحلو والمر ، مؤكدة أنها عانت في الأيام السابقة بسبب الأخبار المتداولة و التي تهدف أساسا لتعكير صفوة مسيرتها الفنية.

وفي ذات السياق أكدت الفنانة للنهار أنها صبورة و قوية من أجل بنتيها ولم تنسى أن تشكر كل الشعب الجزائري على حملات التضامن الواسعة إتجاهها .

يذكر أن الفنانة كانت قد تعرضت لحملة تشويه عبر مواقع التواصل الإجتماعي من خلال بث مقاطع وصور من حياتها الشخصية وتفاعل مع الأمر عدد كبير من نجوم الفن والتمثيل، وكذا الإعلام معتبرين الأمر خرقاً لحياتها الشخصية والخاصة.

يذكر أن العديد من النجوم والممثلين يعانون في الفترة الأخيرة من حملات تشويه والترويج لصورة تلطخ مسيرتهم الفنية عبر كافة منصات التواصل الإجتماعي.