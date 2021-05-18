الممثلة بهية راشدي تكشف تفاصيل خطيرة بخصوص سرقة منزلها

كشفت الممثلة القديرة بهية راشدي تفاصيل مثيرة ومرعبة حول سرقة بيتها من قبل مجهولين ببينام في العاصمة الأحد الماضي.

وصرحت الممثلة الكبيرة لأحد القنوات الخاصة ان مجهولين قاموا بالسطو على منزلها وسلب أشياء قيّمة منه.

واضافت بهية راشدي ان الامر لم يتوقف عند السرقة بل تعدى إلى كتابة اشياء على الجدران ومرايا الغرفة عبارات إعتبرتها تهديدية

وقالت بهية راشدي لذات القناة أنها وجدت عبارات “هذا عقاب الله ومازال ” وكذا في بهو المنزل “هذا عقاب الله في احوال الناس”.

وإستنكرت الفنانة ما كتبه اللصوص في جدران بيتها واصفة إياهم بالجهال وليس لديهم أي بذرة من الإيمان حتى يحاسبون الناس

كما شكرت الفنانة بهية راشدي الشعب الجزائري وجمهورها على تضامنهم معها مساندتها

وكان منزل الفنانة تعرضت للسرقة من طرف مجهولين الأحد الماضي اين تم سلب كمية من المجوهرات كانت بداخله.

وصرحت الممثلة لذات القنوات أن مجوهرات إبنتها ايضا سرقت من المنزل بالإضافة إلى مبلغ مالي معتبر.

اللصوص قاموا بسرقة الميدالية الذهبية التي تحصلت عليها الفنانة خلال مهرجان قرطاج بيونس سنة 2006 عن احسن أداء نسائي.

من جهتها مصالح الامن باشرت تحريات معمقة للوصول الفاعلين وتقديمهم للعدالة.

الممثلة بهيىة راشدي تعتبر من بين الفانين الكبار في الجزائر الذي اعطو ومازالوا يقدمون للثقافة الجزائرية بأدوارها المشرفة