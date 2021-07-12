الممثلة عتيقة: فريد كان يتصل بي يوميا.. وهذا ماقاله لي منذ يومين

قالت الممثلة عتيقة، أن الممثل الراحل “فريد الروكور” كان يتصل بها يوميا ليسأل عن حالتها الصحية. خاصة وأنها تعاني منذ أشهر من آلآم حادة في الظهر بعد سقوطها في أحد العيادات وإجراءها لعملية جراحية

وأكدت عتيقة قي مداخلة هاتفية مع تلفزون “النهار”.. الفنان الراحل كان يتصل بي يوميا وسألني في آخر مكالمة بيننا يوم السبت الماضي. و قال لي “واش عتيقة كاش طبيب؟”، فأجبته ضاحكة ” أنت لي راك تخرج ولا أنا؟.

وتابعت عتيقة كلامها بكل تحسر وأسى أن “الراحل فريد الروكور أخبرها يوم السبت أنه عاد للتو من عند الطبيب وأخبره أن قلبه تعب وأعطاه موعدا خلال شهر أوت المقبل من أجل إجراء فحوصات اخرى…”. مؤكدة أن هذه آخر مكالمة بينهما داعية الله عز وجل أن يسكنه فسيح جناته ويرحمه برحمته الواسعة.