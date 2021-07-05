الممثلة “فتيحة سلطان” حيّة ترزق وتفنّد إشاعة وفاتها

أكدت الممثلة المحبوبة “فتيحة سلطان” أنها بخير وفي صحة جيدة. وأن والدتها هي التي توفيت مساء امس الاحد وليست هي.

وقالت الممثلة فتيحة سلطان في إتصال مع “النهار”، أنها حية ترزق وبخير، وخبر وفاتها هو إشاعة فقط. ووالدتها هي التي توفيت حيث طلبت من جمهورها الدعاء لها بالرحمة والمغفرة.

للإشارة فقد تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي أمس خبر وفاة الفنانة فتيحة سلطان ، أين لقيت تعاطفا كبيرا من قبل المواطنين الذين ذكروا أعمالها وترحموا عليها غير أنها مجرد إشاعة.