الممثلة مفيدة عداس: هكذا تعامل معي الفنان صويلح في بداياتي

كشفت الممثلة مفيدة عداس في حصة زابينغ رمضان لهذا الموسم عن اسرار وتفاصيل بدايتها خلال مشوارها الفني.

وقالت الممثلة مفيدة ان في بدايتها قاست كثيرا وعانت حيث انها كانت تأتي من قالمة للتمثيل في العاصمة وإضطرت للمبيت عدة مرات في محطة الحافلات.

ولم تخفي الفنانة مفيدة عداس أنه خلال بداياتها كان نبيل عسلي الشخص الوحيد الذي وقف إلى جانبها وساندها في مجال التمثيل.

كما قالت مفيدة في ذات الحصة التي تبث عبر تلفزيون النهار أنها تعتبر الممثل القدير صالح اوقروت شفاه الله من الكبار الذين وضعو بصمة في مشوارها الفني.

كما سرت حادثة وقعت لها في بداياتها مع الممثل صويلح الذي تعلمت منه الكثير واصفة إياه بـ الكبير. وتابعت مفيدة خلال العلمل في مسلسل “فقر مونتال” كنا جدد في الميدان. فقام صويلح بالتنازل إلى مستوانا ورفعنا معه حقا إنه شخص كبير.

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