الممثلة مفيدة عداس: هكذا تعامل معي الفنان صويلح في بداياتي
كشفت الممثلة مفيدة عداس في حصة زابينغ رمضان لهذا الموسم عن اسرار وتفاصيل بدايتها خلال مشوارها الفني.
وقالت الممثلة مفيدة ان في بدايتها قاست كثيرا وعانت حيث انها كانت تأتي من قالمة للتمثيل في العاصمة وإضطرت للمبيت عدة مرات في محطة الحافلات.
ولم تخفي الفنانة مفيدة عداس أنه خلال بداياتها كان نبيل عسلي الشخص الوحيد الذي وقف إلى جانبها وساندها في مجال التمثيل.
كما قالت مفيدة في ذات الحصة التي تبث عبر تلفزيون النهار أنها تعتبر الممثل القدير صالح اوقروت شفاه الله من الكبار الذين وضعو بصمة في مشوارها الفني.
كما سرت حادثة وقعت لها في بداياتها مع الممثل صويلح الذي تعلمت منه الكثير واصفة إياه بـ الكبير. وتابعت مفيدة خلال العلمل في مسلسل “فقر مونتال” كنا جدد في الميدان. فقام صويلح بالتنازل إلى مستوانا ورفعنا معه حقا إنه شخص كبير.
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دخلت حصة زابينغ رمضان هذا الموسم على العائلة الجزائرية في أوّل عدد لها خلال الشهر الفضيل بحلة جديدة. وخلال هذا العدد تطرق ضيوف بلاطو زابيينغ حول الاعمال الرمضانية لسنة 2022 وما مدى نجاحها.
وسيعرف بلاطو زابينغ رمضان طيلة الشهر الكريم عدد من النجوم نذكر منهم الممثل يحيى طبيش. بالإضافة إلى الممثلة مفيدة عداس. كما سيكون حاضر في الحصة نبيل حماز صحفي مختص بالشأن الفني والثقافي. وكذا الإعلامية نسيمة جعفر باي وأيضا ليليا بوعزيز.
وخلال الحصة تدخل عبر مكالمة هاتفية السيناريت سفيان دحماني كاتب سيناريو مسلسل يماما في موسمه الاول. أين اثرى النقاش برأيه حول البرامج الرمضانية وكذا المسلسلات التي يتم بثها عبر العديد من القنوات التلفزيونية. كما قصف سفيان دحماني الديوان الوطني لحقوق المؤلف ووصف ما يحدث في الدراما الجزائرية بالمهزلة.
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خص برنامج زابينغ رمضان في عدد اليوم بوقفة ترحم على سقوط 30 شهيدا. منهم 10 أطفال فلسطنيين خلال قصف الكيان الصهيوني لغزة.
وخلال البرنامج جدد كل الحاaرين تضامنهم ودعمهم للقضية الفلسطينية .داعين الله أن يفرج عنهم الحصار ويبدلهم ايام احسن .
وككل يوم من ايام رمضان يستضيف زابينغ رمضان نجوم وجوه فنية وثقافية ساهمت بشكل اوأخر في الثقافة الجزائرية.
وبرنامج اليوم إستضاف لامية عميري ملكة جمال اللباس التقليدي. بالإضافة إلى الممثل المسرحي فوزي بايت.
وكان اللباس التقليدي موضوع اليوم اين أعطى كل من الحاضرين في البرنامج اراءهم. وكيف سياهم في الترويج للثرات الجزائري.
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الممثل حسان كشاش يكشف تفاصيل زيارته للفنان القدير صالح أوڨروت بالمستشفى
كشف الممثل حسان كشاش خلال نزوله ضيفا على برنامج زابينغ رمضان. سهرة اليوم تفاصيل زيارته للممثل القدير صالح أوڨروت بالمستشفى.
وقال الممثل حسان كشاش أن الفنان القدير صويلح يواجد في وضعية صحية. يمكن القول عنها أنها حرجة.
وواصل بطل مسلسل مليونير خلال زيارته لصويلح بمستشفى الأمن الوطني “ليقليسين”. في الأبيار بالعاصمة أنه مؤمن بقضاء الله.
وتابع الممثل كشاش وهو جد متأثرا صويلح إنسان طيب بزاف وأتنمى لله الشفاء العاجل. والعودة القريبة لأهله وأصدقائه.
وتدهورت الحالة الصحية للممثل القدير صالح أوڨروت بعد إصابته بمرض عضال أدخله المستشفى.
هذا وحسب أخر أخبار سيتم نقل صويلح غدا السبت على الساعة العاشرة صباحا للعلاج بفرنسا.