الممثلة موني بوعلام تفضح أنس تينا.. هكذا سَرَقْتَ سيناريو “الرايس قورصو”

كشفت الممثلة موني بوعلام أن أنس تينا كان من المقرر أن يلعب دورا رئيسيا مع الفنان صالح أوقروت في مسلسل “الرايس قورصو”.

وقالت موني بوعلام في تعليق عن المسلسل انها منزعجة من ما يقوله انس تينا عن سيناريو المسلسل.

وأكدت أنها كممثلة ما تعرفه أن المسلسل للسيناريست المصري وائل عبد الحميد، وأن أنس تينا اطلع على السيناريو لأنه بكل بساطة لا بد له ان يدرسه بحكم انه كان مقرر أن يكون ممثلا في المسلسل.

وقالت أن التصوير انطلق على المسلسل في شهر فيفري، وأن المخرج غير أنس تينا بالممثل عدولة لأسباب تجهلها.

وأن انس تينا قام في شهر أفريل يتسجيل سيناريو مسلسل “الرايس قورصو” عند “لوندا” بإسمه بعد نهاية التصوير، رغم أن السيناريو الذي إشتغلوا عليه بإسم السيناريست المصري وائل عبد الحميد.

وتأسفت لما يقوم به أنس تينا من “حرق” لسيناريو المسلسل، وإعتبرت أنه بعمله هذا يهدم كل ما اشتغل عليه فريق المسلسل.