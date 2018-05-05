الممثلة موني بوعلام: هذه كواليس “بوڤرون”

تحدثت الممثلة موني بوعلام عن كواليس سلسلة “بوڤرون”، الذي ستجسد فيه شخصية “دوارة”.

حيث قالت أن السلسلة تعتبر عمل ضخم، إستعمل فيه أخر تقنيات المستعملة، لأول مرة تستعمل في الجزائر.

وقالت أن القصة جد شيقة، والعمل يستحق المشاهدة، ووعدت المشاهدين بأنه سيستمتع خلال شهر رمضان مع “بوڤرون”.

حيث قالت أن المسلسل به إبداعات من كل النواحي، فمن ناحية السيناريو، قالت انه السيناريو عالمي.

ومن ناحية الاخراج، قالت أن المخرج موسى حداد يعتبر مدرسة في الإخراج، ما يجعل المشاهد يستمتع بالسينما التي يصنعها حداد.

ومن الناحية التقنية قالت موني بوعلام أن “بوڤرون” يحمل لقطات تقنية خيالية ستشد المشاهد وترحل به إلى الماضي.