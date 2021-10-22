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الممثل الأمريكي “أليك بالدوين” يقتل مصورة ويصيب المخرج أثناء تصوير فيلم

بقلم أمينة داودي
الممثل الأمريكي “أليك بالدوين” يقتل مصورة ويصيب المخرج أثناء تصوير فيلم
جريمة أثناء تصوير فيلم أمريكي
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أعلنت الشرطة الأميركية أن الممثّل “أليك بالدوين” أطلق أعيرة من سلاح خُلَّبي.”طلقات فارغة مخصصة للاستخدام في المشاهد التمثيلية“. أثناء تصوير فيلم ويسترن قرب مدينة سانتا في “جنوب غرب الولايات المتحدة”. أسفر عن مقتل مديرة تصوير الفيلم وإصابة مخرجه بجروح.

وقالت الشرطة في بيان، إن مديرة التصوير “هاليانا هاتشينز” والمخرج “جويل سوزا” أصيبا بالرصاص عندما أطلق أليك بالدوين النار من سلاح خلّبي” في موقع تصوير فيلم “راست” Rust قرب مدينة سانتا في، عاصمة ولاية نيو مكسيكو.

وأضافت أنّ هاتشينز نقلت على متن طوافة إلى مستشفى قريب لكنّها ما لبثت أن فارقت الحياة متأثرة بإصابتها. في حين يرقد سوزا في قسم العناية المركّزة في المستشفى.

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