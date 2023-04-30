الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة يسلّم أوراق الديوان لغوتيريش
بقلم أمينة داودي
سلّم الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة عمار بن جامع أوراق الديوان للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش.
و خلال حفل تسليم أوراق الديوان بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، تحادث بن جامع مع غوتيريش. حيث تطرق معه إلى علاقات التعاون بين الجزائر و المنظمة الأممية. إضافة إلى القضايا الإقليمية و الدولية.
بهذه المناسبة أبرز غوتيريش مكانة الجزائر ودورها على الصعيدين الإقليمي والدولي.
من جهته، أكد بن جامع تمسك الجزائر الدائم بمثل و مبادئ ميثاق الأمم المتحدة و احترام الشرعية الدولية. و قيم السلام و الحوار و تسوية النزاعات بالطرق السلمية.كما أعرب عن دعم الجزائر للأمين العام في جهوده الرامية خاصة إلى الحفاظ على السلم و الأمن الدوليين و تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
رابط دائم : https://nhar.tv/FUggm