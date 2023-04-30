الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة يسلّم أوراق الديوان لغوتيريش

سلّم الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة عمار بن جامع أوراق الديوان للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش.

و خلال حفل تسليم أوراق الديوان بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، تحادث بن جامع مع غوتيريش. حيث تطرق معه إلى علاقات التعاون بين الجزائر و المنظمة الأممية. إضافة إلى القضايا الإقليمية و الدولية.

بهذه المناسبة أبرز غوتيريش مكانة الجزائر ودورها على الصعيدين الإقليمي والدولي.

من جهته، أكد بن جامع تمسك الجزائر الدائم بمثل و مبادئ ميثاق الأمم المتحدة و احترام الشرعية الدولية. و قيم السلام و الحوار و تسوية النزاعات بالطرق السلمية.كما أعرب عن دعم الجزائر للأمين العام في جهوده الرامية خاصة إلى الحفاظ على السلم و الأمن الدوليين و تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.