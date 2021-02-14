الممثل الفرانكو-جزائري طاهر رحيم ضمن قائمة جائزتي “غولدن غلوب” و”بافتا”

يتواجد اسم الممثل طاهر رحيم ضمن قائمة الاسماء المرشحة للمنافسة على جائزتي “غولدن غلوب” الأمريكية و”بافتا” البريطانية.

وحسب الصحافة الأمريكية والبريطانية، تم ترشيح الفرانكو جزائري لجائزة أحسن ممثل عن دوره بالفيلم الدرامي “الموريتاني” للمخرج الأسكتلندي كيفن ماكدونالد.

ويحكي فيلم “الموريتاني”، المقتبس عن قصة حقيقية، حياة السجين السابق في معتقل غوانتنامو الأمريكي، المهندس الموريتاني محمدو ولد صلاحي.

واعتقل هذا الأخير في العاصمة الموريتانية نواكشوط بعد أحداث 11 سبتمبر 2001.

وسلم للولايات المتحدة التي زجت به في هذا المعتقل لعدة سنوات، الفيلم من انتاج امريكي بريطاني 2021.

وأدى رحيم 39 عاما في هذا العمل دور “صلاحي”، فيما لعبت الممثلة الأميركية الشهيرة جودي فوستر دور المحامية “نانسي”.

للإشارة، فهي أيضا مرشحة لجائزة “غولدن غلوب” لأحسن ممثلة مساعدة، بينما أدت شايلين وودلي دور المساعدة “تيري”.

وسينظم حفل توزيع جوائز الطبعة 78 للـ “غولدن غلوب” في 28 فيفري الجاري، وهي من أهم الجوائز السينمائية .

وستعلن من جهة أخرى أسماء الفائزين بجوائز “بافتا” “الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتلفزيون” ، في 9 مارس القادم.

ويعتبر الممثل المنحدر من مدينة وهران، من أهم الممثلين الفرانكو-جزائريين، حيث شارك طاهر رحيم في العديد من الأعمال العالمية.

ومن بينها الفيلم الفرنسي “النبي” (2009) والفيلم الأمريكي البريطاني الأسترالي “مريم المجدلية 2018.