الممثل الفكاهي بنيبن يحول للعلاج الى مستشفى أوّل نوفمبر الجامعي بوهران

راني في نعمة الحمد لله… داروني فوق ريسانهم”

وصل زوال اليوم الفنان الكوميدي محمد بوخديمي المعروف بلقب “بنيبن” الى وهران للتكفل الصحي به على مستوى مستشفى اول نوفمبر الجامعي.

اين سيخضع لمتابعة وعلاج مكثفين من قبل فريق طبي متخصص قبل إجراء له عملية جراحية بذات المؤسسة الاستشفائية.

ولقي الممثل المعروف بدوره الفني في مسلسل عاشور العاشر كل الترحاب من قبل الطاقم العامل بها والذين احاطوه بكل عبارات المحبة والتقدير لفنان زرع البسمة في قلوب محبيه من خلال اعماله الفنية الغنية عن التعريف.

“بنيبن” قدم إمتنانه وشكره الخالصين لرئيس الحمهورية عبد المجيد تبون، وزيرة الثقافة وكافة الجهات والأطراف الذين وقفوا الى جانبه في محنته ومعاناته الاجتماعية.

مؤكدا أن حبه الجزائر دفعه الى تفضيله العلاج بوطنه بالرغم من الاتصالات العديدة التي تلقاها من الخارج فتواجده بالجزائر ووسط أهله وأحبائه نعمة من الله تعالى لا تقدر بأي ثمن.