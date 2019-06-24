الممثل الفكاهي حمزة فغولي والمعروف بـ “ما مسعودة” حي يرزق

كذّب الفنّان والممثل الفكاهي القدير “حمزة فغولي” ، إشاعة وفاته، التي تداولت على نطاق واسع عبر صفحات ومواقع التواصل الإجتماعي.

وفي مكالمة هاتفية لقناة “النـــّـــــهــــــــار” فنّد صاحب بـ “ماما مسعودة”، وصانع البسمة على وجوه الأطفال الإشاعة كلية، مؤكدا أنّه حيٌ يرزق.

كما شكر صاحب العروض المسرحية للأطفال كلّ من سأل عن حالته الصحية، وعن الإشاعة التي لا أسا له من الصحة.

ودعا في الأخير الهداية من الله عزوجل لكل من يرّوج للإشاعة، والتي طالما مست عدة شخصيات مشهورة ومعروفة في الجزائر.

حيث قال “ربي يهدي الناس لي تخرج في الإشاعة”.