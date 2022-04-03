الكوميدي حزيم: هكذا سُرق هاتفي في مستشفى مصطفى باشا الجامعي بالعاصمة

تم اليوم نقل الممثل الكوميدي حزيم لمستشفى بن زرجب بعين تموشنت بعد فشل العملية الجراحية التي اجراها بالعاصمة على مستوى القلب. وخلال تواجده بالمستشفى تنقلت النهار للإطمئنان على حالته وكذا الوقوف معه في مرضة.

وإغتنم بطل سلسلة بلا حدود الفرصة وهو على فراش المرض بالمستشفة الفرصة لتقديم الشكر لقناة النهار قائلا: نشكر النهار وين ما نروح مرافقتني .. وليت نحس روحي واحد من عايلة النهار”.

وبخصوص سرقة هاتفه النقال خلال تواجده بمستشفى مصطفى باشا الجامعي بالعاصمة من اجل إجراء عملية جراحية على مستوى القلب. قال ممثلنا القدير حزيم أنه لم يشأ الحديث والعودة إلى القضية ولكن اليوم سيروي التقاصيل.

وأوضح حزيم اأنه عند خروجه من غرفة العمليات بمستشفى مصطفى باشا الجامعي في العاصمة إلتفى حولي عدد من الناس وكذا الصحافيين للإطمئنان على حالتي وفي تلك الأاثناء تم سرقة هاتفي النقال. وهذا الامر لم يكن ببالي ولم انتظر مثل هذه الحادثة.

وتابع بالقول للشخص الذي سرق هاتفي لن أدعو عليك ولكن وكيلك الله. وتأثر الممثل حزيم لمثل هذه الأشياء التي تقع في مستشفيات العاصمة مستنكرا غياب الامن .

من جهة اخرى اشاد الممثل الكوميد بالطاقم الطبي والامني المتواجد بمستشفى بن زرجب بعين تموشنت الذي لم يتركه ووقف معه. كما قدم حزيم الشكر للديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة التي وقفت معه في مرضه وتكفلت به.

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تعرض الفنان الفكاهي القدير، حزيم محمد، لحادث سرقة لهاتفه المحمول أثناء تواجده بمستشفى مطفى باشا بالعاصمة .

وقال الفنان الشهير في سلسلة “بلا حدود” الفكاهية، عبر حسابه الرسمي على فايسبوك: “أنا مريض ومتواجد بمستشفى مصطفى باشا بالعاصمة. وسُرق مني هاتفي النقال، وللتو خرجت من عرفة العمليات .”

وللإشارة، أجرى الفنان حزيم اليوم الثلاثاء، عملية جراحية ناجحة على مستوى القلب بالمرفق الصحي المذكور.

وحسب مصادر النهار، فقد أكد الأطباء أن حزيم يتواجد في حالة مستقرة. بعد نجاح هذه العملية الجراحية الثالثة.

وكان الممثل الفكاهي حزيم الذي يعاني من مشاكل على مستوى القلب، قد أجرى عمليتين جراحيتين. بمستشفى الجامعي عبد القادر حساني بسيدي بلعباس.