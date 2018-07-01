الممثل المسرحي عمار معروف في ذمة الله

توفي صبيحة اليوم الأحد، الممثل المسرحي والسينمائي الكبير عمار معروف.

هذا ونشر وزير الثقافة عز الدين ميهوبي، في تغريدة له على تويتر خبر وفاة الممثل.

حيث وجه من خلالها تعزية لعائلة فقيد الفن الجزائري.

هذا وكان الممثل قد تعرض لأزمة صحية تنقل على إثرها إلى مستشفى مصطفى باشا بالعاصمة خلال ثاني أيام عيد الفطر.

هذا وكانت قناة “النهار” قد قامت بزيارته إلى المستشفى أين دعا الجهات المعنية بالنظر إلى حالته.

فيديو زيارة قناة “النهار” للممثل عمار معروف

من جهته يقدم مجمع “النهار”كل التعازي لعائلته والعائلة الفنية في فقدان الممثل الكبير عمار معروف.

إنا لله وإنا إليه راجعون