الممثل جيرار ديبارديو: أفكر في ترك فرنسا والجزائر بلدي المفضل

كشف الممثل الفرنسي جيرار ديبارديو، أمس الأحد، في مقابلة مع le journal du dimanche رغبته في ترك بلده. حتى لو ظلت فرنسا بلد قلبه.

ليست هذه هي المرة الأولى التي يذكر فيها الممثل الكوميدي صاحب 73 عامًا. أن الجزائر من بين الأماكن التي يحبها وأين يريد الذهاب إليها.

ولم يخف جيرار ديبارديو حبه للجزائر وشعبها والذي وصفه بالذكي والمنفتح. حيث قال “عندما أرى هؤلاء الجزائريين فإن الحياة هي التي أراها حقًا. هؤلاء الناس يعرفون كل شيء”.

وأضاف في السياق “أفكر أحيانًا في إعادة جواز سفري الفرنسي. بلدي في رأسي، أحمل جماله في داخلي ولكني أريد أن أكون حراً في المغادرة. أريد أن أبحر في البحر الأبيض المتوسط: البندقية ، سواحل ألبانيا ، اليونان ، ثم تركيا ، العودة عبر صقلية ، الجزائر”.

وتابع “أنا أيضًا بصدد الحصول على قارب تونة جزائري سابق اشتريته من صديق صياد. وأخطط لقضاء ستة أو سبعة أشهر فيه في السنة. ليس واحدا من تلك القوارب الغنية الضخمة، فقط شقة صغيرة عائمة مع بحار حقيقي وزوجته”.

وفي رده حول سؤال خوفه من الموت قال ” الموت لا يقلقني، فالحياة تنتهي دائماً. والصعب هو ما يحدث من قبل الموت المعاناة ، والعذاب، والعجز”.

وعن رأيه في السينما الفرنسية الحالية قال “لدي انطباع بأنه لم يعد هناك منتجون. فقط موزعون واستوديوهات كبرى تفرض حصصًا. لا نرى سوى أفلام الدراما والكوميديا ​​التي تتبع نفس الإيقاع وتضجرني بشدة. لكني ما زلت أحب التصوير السينمائي”.

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