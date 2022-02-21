الممثل جيرار ديبارديو: أفكر في ترك فرنسا والجزائر بلدي المفضل
كشف الممثل الفرنسي جيرار ديبارديو، أمس الأحد، في مقابلة مع le journal du dimanche رغبته في ترك بلده. حتى لو ظلت فرنسا بلد قلبه.
ليست هذه هي المرة الأولى التي يذكر فيها الممثل الكوميدي صاحب 73 عامًا. أن الجزائر من بين الأماكن التي يحبها وأين يريد الذهاب إليها.
ولم يخف جيرار ديبارديو حبه للجزائر وشعبها والذي وصفه بالذكي والمنفتح. حيث قال “عندما أرى هؤلاء الجزائريين فإن الحياة هي التي أراها حقًا. هؤلاء الناس يعرفون كل شيء”.
وأضاف في السياق “أفكر أحيانًا في إعادة جواز سفري الفرنسي. بلدي في رأسي، أحمل جماله في داخلي ولكني أريد أن أكون حراً في المغادرة. أريد أن أبحر في البحر الأبيض المتوسط: البندقية ، سواحل ألبانيا ، اليونان ، ثم تركيا ، العودة عبر صقلية ، الجزائر”.
وتابع “أنا أيضًا بصدد الحصول على قارب تونة جزائري سابق اشتريته من صديق صياد. وأخطط لقضاء ستة أو سبعة أشهر فيه في السنة. ليس واحدا من تلك القوارب الغنية الضخمة، فقط شقة صغيرة عائمة مع بحار حقيقي وزوجته”.
وفي رده حول سؤال خوفه من الموت قال ” الموت لا يقلقني، فالحياة تنتهي دائماً. والصعب هو ما يحدث من قبل الموت المعاناة ، والعذاب، والعجز”.
وعن رأيه في السينما الفرنسية الحالية قال “لدي انطباع بأنه لم يعد هناك منتجون. فقط موزعون واستوديوهات كبرى تفرض حصصًا. لا نرى سوى أفلام الدراما والكوميديا التي تتبع نفس الإيقاع وتضجرني بشدة. لكني ما زلت أحب التصوير السينمائي”.
طالع أيضا:
مخرج فيلم “أرزقي الأنديجان” في ذمة الله
انتقل إلى رحمة الله المخرج السينمائي جمال بن ددوش، مخرج فيلم “أرزقي الأنديجان”، ليلة السبت إلى الأحد بالجزائر العاصمة. كما أشار المركز الوطني للسينماتوغرافيا والسمعي البصري، إلى أن المخرج توفي عن عمر ناهز 80 سنة.
في حين، استهل جمال بن ددوش مشواره في المسرح الإذاعي قبل أن يلتحق بالتلفزيون الوطني غداة الاستقلال. كما أخرج الراحل العديد من الأفلام الوثائقية والأفلام القصيرة لصالح المؤسسة العمومية للتلفزيون على غرار “النزاع” و”المخبر” و “العصفور الأبيض”. قبل التحاقه بالمؤسسة الوطنية للإنتاج السمعي البصري حيث أنتج عدة أعمال بيداغوجية.
ويرجع الفضل في إنشاء مؤسسة الإنتاج السمعي البصري لجمال بن ددوش الذي زاول تكوينا في فرنسا وحرص على تكوين الأجيال الجديدة وأخرج عمله الأشهر “أرزقي الأنديجان” في 2007.
وسيوارى جثمان الفقيد الثرى اليوم الأحد بعد صلاة العصر بمقبرة واد الرمان بالجزائر العاصمة.
كما كشف المخرج جمال بن ددوش أنه تعرض للإقصاء والتوقيف من التلفزيون الجزائري بسبب فيلم “أرزقي لانديجان” عام 1982. حيث سبق أن تعرض لحملة من طرف بعض المخرجين في التلفزيون العمومي. وكاد يفقد منصبه قبل أن ينظم أصدقاؤه حملة للدفاع عنه من أجل إعادة إدماجه. كما أضاف بن ددوش أنه اضطر إلى بيع منزله من أجل الانطلاق في تصوير العمل. بعد أن تأخرت إعانة الفداتيك التي كان من المقرر منحها له.