الممثل حسان كشاش يكشف تفاصيل زيارته للفنان القدير صالح أوڨروت بالمستشفى

كشف الممثل حسان كشاش خلال نزوله ضيفا على برنامج زابينغ رمضان سهرة اليوم تفاصيل زيارته للممثل القدير صالح أوڨروت بالمستشفى.

وقال الممثل حسان كشاش أن الفنان القدير صويلح يواجد في وضعية صحية يمكن القول عنها أنها حرجة.

وواصل بطل مسلسل مليونير خلال زيارته لصويلح بمستشفى الأمن الوطني “ليقليسين” في الأبيار بالعاصمة أنه مؤمن بقضاء الله.

وتابع الممثل كشاش وهو جد متأثرا صويلح إنسان طيب بزاف وأتنمى لله الشفاء العاجل والعودة القريبة لأهله وأصدقائه.

وتدهورت الحالة الصحية للممثل القدير صالح أوڨروت بعد إصابته بمرض عضال أدخله المستشفى.

هذا وحسب أخر أخبار سيتم نقل صويلح غدا السبت على الساعة العاشرة صباحا للعلاج بفرنسا.