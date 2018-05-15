الممثل ديل تورو يقف دقيقة صمت في “كان” تضامنا مع فلسطين

انضم الممثل الهوليوودي بينيشيو ديل تورو إلى الفلسطينيين في مهرجان كان السينمائي.

وقفوا دقيقة صمت حدادا على أرواح مدنيين في قطاع غزة سقطوا بنيران الجيش الصهيوني.

وشكّل عشرات الأشخاص دائرة ورفعوا أياديهم عاليا خارج الجناح الفلسطيني في مدينة كان جنوبي فرنسا.

وقالت المخرجة والمنتجة الفلسطينية مي عودة إنه جنون فعلا أن نكون هنا نتحدث عن خططنا للمستقبل مع الأفلام ومع صناع الأفلام.

في حين يعاني أولادنا وأسرنا من الهجوم الإسرائيلي عليهم.

وهذه أول سنة يكون فيها للفلسطينيين جناح خاص بهم في مهرجان “كان” السينمائي.