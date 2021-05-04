الممثل صالح أوڨروت في مستشفى ليقليسين بالعاصمة لتلقي العلاج

يتواجد، الفنان والممثل القدير صالح أوڨروت، حاليا في مستشفى الأمن الوطني “ليقليسين” في الأبيار بالعاصمة لتلقي العلاج بعد تدهور صحته.

وقام وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، اليوم الثلاثاء، بزيارة الممثل القدير صالح أوڨروت.

وأوضح بيان وزارة الصحة، أن الزيارة جاءت بعد تكليف من رئيس الجمهورية للاطمئنان على صحة الممثل صالح أوقروت المعروف بـ”صويلح”.

ووفق مصادر النهار فإن الممثل القدير يعاني من مرض عضال وهو يتواجد في وضعية حرجة.

كما كشفت ذات المصادر ان الفنان “صويلح” الذي طالما أدخل البسمة والبهجة للعائلات الجزائرية يعاني في صمت من ورم بالرئة.