الممثل ظافر عابدين يمدح بطلة “عروس بيروت”

تحدث الممثل التونسي، ظافر عابدين، عن تجربته في مسلسل “عروس بيروت” وكيفية تمكنه من التحدث باللهجة اللبنانية.

وفي حوار مع موقع العربية، وضف ظافر تجربة المسلسل بالرائعة والفريدة من نوعها.

وأشار أن حلقات المسلسل طوال عرضه أصبحت الأكثر تداولاً في عدد كبير من بلدان الوطن العربي.

وأضاف “من حسن حظي أني محظوظ دوماً في الثنائيات التي جمعتني بكافة نجمات الوطن العربي، سواء من مصر أو لبنان”.

وفي حديثه عن كارمن بصيبص والتي جسدت دور بطلة “عروس بيروت” أفاد أنها ممثلة وصديقة وفنانة قريبة لقلبه للغاية.

وأضاف “أعتقد أن العمل معا جعل هناك كيمياء متبادلة بيننا، ليس فقط في عروس بيروت، ولكن من قبل”.