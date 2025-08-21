الممثل الجزائري إيدير مرشح لجوائز “سبتيميوس 2025”

تم ترشيح الممثل الجزائري إيدير، رسميًا لجوائز “سبتيميوس 2025” بـ أمستردام، في فئة أفضل ممثل أفريقي، عن دوره في فيلم Front Row من إخراج مرزاق علواش.

يعَدُّ مرزاق علواش، من أبرز مخرجي السينما الجزائرية، وقد أثبت بعمله الجديد مرة أخرى براعته الفريدة وقدرته على تمثيل السينما الجزائرية على الساحة الدولية.

جوائز سبتيميوس من أهم الفعاليات السينمائية العالمية، وتشمل عدة فئات بارزة تشبه جوائز الأوسكار: أفضل ممثل وممثلة (إفريقيا، أوروبا، أمريكا الشمالية)، أفضل مخرج، أفضل سيناريو، أفضل أداء تمثيلي، وغيرها.

ستُقام مراسم الحفل يوم 4 سبتمبر 2025 في مسرح توشينسكي الشهير بـ أمستردام. بحضور فنانين ومخرجين وشخصيات دولية من جميع أنحاء العالم.