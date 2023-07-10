المملكة المتحدة: العثور على 100 هيكل عظمي في مقبرة عمرها 1000 عام

عُثر على موقع دفن عمره 1000 عام أثناء عمليات التنقيب لفندق جديد في دبلن بالمملكة المتحدة.

واُكتشف 100 هيكل عظمي من العصور الوسطى حيث كان يوجد دير سانت ماري من القرن الثاني عشر. واثنان على الأقل من هذه البقايا الهيكلية تعود إلى النصف الأول من القرن الحادي عشر.

ووفقًا لبي بي سي، فقد تم اكتشاف أساسات البناء من القرن السابع عشر أيضًا أثناء العمل الأثري في الموقع. والذي كان يضم في الأصل مخبز بولاند، أكبر مخبز في دبلن في أواخر القرن التاسع عشر.

بالإضافة إلى ذلك، تم اكتشاف قطع من هيكل منزلي. تم بناؤه من قبل المهاجرين في عام 1700. الذين وصلوا إلى دبلن عندما تولى ويليام أوف أورانج عرش إنجلترا واسكتلندا وأيرلندا في عام 1689.

وتم التخطيط لإدراج الهياكل التي تم اكتشافها أثناء تقييم الموقع في تصميم مجمع الفندق الجديد. في حين سيتم “إزالة البقايا الهيكلية وتنظيفها. وتقديمها” لمزيد من التحليل قبل نقلها في النهاية إلى خدمات الآثار الوطنية في المملكة المتحدة.

واكتشف علماء الآثار أيضًا دار الاجتماعات المشيخية التي تعود إلى حقبة 1667 والتي ستكون بمثابة قاعدة لمطعم جديد في الفندق. والذي من المتوقع افتتاحه في عام 2025. وفي الوقت نفسه، سيتم تجديد مخبز بولاند وإعادة استخدامه لأغراض أخرى. حسبما ذكرت بي بي سي.