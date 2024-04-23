المملكة المتحدة ترفض منح تأشيرات العمل والدراسة لمواطني هذه البلدان

رفضت المملكة المتحدة اقتراح الاتحاد الأوروبي لتسهيل تنقل الشباب بين الأوروبيين على جانبي القناة.

في الأسبوع الماضي، قالت مفوضية الاتحاد الأوروبي إنها تريد بدء مفاوضات مع المملكة المتحدة. لتسهيل الأمر على المواطنين الشباب في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة للدراسة والعمل والعيش في المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي. لفترات طويلة دون الحاجة إلى ذلك. تخضع لشروط صارمة.

ومع ذلك، رفضت حكومة المملكة المتحدة على الفور بدء محادثات حول هذه المسألة. مؤكدة أنها تفضل التوصل إلى اتفاقيات مع دول محددة بشكل فردي بدلاً من الكتلة بأكملها.

واقترحت مفوضية الاتحاد الأوروبي السماح بالبقاء لمدة تصل إلى 4 سنوات في أراضي بعضها البعض

وقالت مفوضية الاتحاد الأوروبي في اقتراحها إنه منذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. انخفضت حركة الأشخاص بين المنطقتين بشكل ملحوظ.

ولذلك، فقد ذكر أنه من الضروري التوصل إلى اتفاق لمعالجة العوائق الحالية التي يواجهها مواطنو الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة الشباب.

وأوصت المفوضية بالسماح لمواطني الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و30 عامًا. بالبقاء لمدة تصل إلى أربع سنوات في بلد المقصد دون الحاجة إلى الخضوع لإجراءات التأشيرة.

وبموجب نفس الاقتراح، حددت المفوضية أيضًا شروط الرسوم الدراسية. في محاولة لتسهيل الدراسة على مواطني الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة بموجب القواعد الميسرة في أراضي كل منهما.

وقال المتحدث باسم حكومة المملكة المتحدة: ليس لدينا خطط لإدخال حرية الحركة مع الاتحاد الأوروبي

وبينما قالت مفوضية الاتحاد الأوروبي إن هذه الاتفاقية ستساعد في إعادة بناء الجسور البشرية. قال متحدث باسم حكومة المملكة المتحدة إن البلاد لن تقدم خطة لتنقل الشباب على مستوى الاتحاد الأوروبي.

وشدد المتحدث أيضًا على أن حرية الحركة مع الاتحاد الأوروبي قد انتهت وأن البلاد ليس لديها خطط لإدخالها.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم حكومة المملكة المتحدة “تم إنهاء حرية التنقل داخل الاتحاد الأوروبي ولا توجد خطط لإدخالها”.