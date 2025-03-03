المملكة المتحدة تكذب تصريحات ماكرون

قال وزير الدولة البريطاني للقوات المسلحة، الاثنين، إن باريس ولندن لم تتفقا على اقتراح بهدنة لمدة شهر في أوكرانيا. وهو ما ذكره الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء الأحد في صحيفة لوفيجارو.

وقال وزير الدولة البريطاني للقوات المسلحة لوك بولارد لإذاعة تايمز “لا يوجد اتفاق بشأن شكل الهدنة”.

كما قال أيضا مسؤول بالحكومة البريطانية إن “هناك عدة خيارات مطروحة على الطاولة. وهي تخضع لمزيد من المناقشات مع الشركاء الأميركيين والأوروبيين، ولكن لم يتم الاتفاق على هدنة لمدة شهر”.

وكان ماكرون أكد أن فرنسا والمملكة المتحدة تقترحان هدنة لمدة شهر في أوكرانيا.

وأشار إيمانويل ماكرون، الأحد، في صحيفة “فيجارو” الفرنسية اليومية. إلى أن فرنسا والمملكة المتحدة تقترحان هدنة لمدة شهر في أوكرانيا “في الجو والبحر والبنى التحتية للطاقة”، دون الاهتمام بالقتال على الأرض في البداية.

وقبل وقت قصير من قمة لحلفاء كييف الأوروبيين في لندن يوم الأحد. أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أن باريس ولندن تعملان على “خطة” لوقف القتال.

وأعرب 15 زعيما أوروبيا، بينهم إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتز، الأحد، عن التزامهم بدعم كييف وإعادة التسليح ضد روسيا.

واتفق زعماء الاتحاد الأوروبي، بمن فيهم تركيا والأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته. ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، على ضرورة محاولة إبقاء الولايات المتحدة إلى جانبهم. في أعقاب المشادة الكلامية بين الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة في البيت الأبيض.