المملكة المتحدة: مدينة تلغي الألعاب النارية حتى لا تزعج حيوان المورس

قررت مدينة في بريطانيا إلغاء الألعاب النارية للعام الجديد حتى لا تزعج حيوان المورس، الذي يقيم في ميناء المدينة.

وتم تثبيت هذا الحيوان في المدينة منذ يوم الجمعة ، وسرعان ما أصبح نقطة جذب للمقيمين والزوار. كان لا بد من وضع طوق أمني حول الحيوان بعد أن ظهر السائحون لرؤيته.

في الوقت نفسه ، قرر مجلس المدينة بالتالي إلغاء الألعاب النارية المخطط لها للمرور في عام 2023. “بناءً على نصيحة جمعية حماية الحيوانات البحرية البريطانية الغواصين إنقاذ الحياة البحرية (BDMLR)”.

وقال متحدث باسم البلدية، نقلاً عن الإذاعة المحلية This is the Coast. “هناك مخاوف من أن الـألعاب النارية يمكن أن تسبب الإجهاد لهذا الحيوان”.

وقال عمدة سكاربورو ستيف سيدونز إنه يشعر بخيبة أمل. لكنه أصر على أن رعاية حيوان المورس يجب أن تكون لها الأسبقية” على الاحتفالات”.

وشكرت إميلي مايمان من BDMLR سكان سكاربورو والشرطة ومنظمات الرفق بالحيوان المحلية على دعمهم.

وقالت: “لقد فعل الجميع الشيء الصحيح ونحن ممتنون للغاية لذلك”. كما أشادت بقرار مجلس المدينة بإلغاء عرض الألعاب النارية. وقالت: “نحن ممتنون لأنهم اعتبروا رفاهية ثور قبل كل شيء”.