المناجير العام الجديد يجتمع مع رئيس الفاف في هذا الموعد

سيكون المناجير العام الجديد للمنتخب الوطني جهيد زفزاف على موعد مع الإجتماع. مع رئيس الإتحادية الجزائرية لكرة القدم شرف الدين عمارة غدا.

ومن المنتظر. أن يتعرّف يوم الغد على برنامجه الجديد الذي سيعتمد عليه لبداية عمله.

كما كشف مصدر من بيت الفاف أن جهيد زفزاف إتصل بالناخب الوطني جمال بلماضي. لشرح له بعض الأمور التي تخص تفاصيل عمله. في انتظار تحديد موعد اللقاء الأوّل للشروع في العمل.

على أمل تقديم الإضافة المرجوة منه. بعدما خلف لمين العبدي.